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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе временно закроют парковку транспорта перед конгресс-холлом «Торатау»

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе временно закроют парковку транспорта перед конгресс-холлом «Торатау».

Как сообщили в мэрии, такие меры принимаются в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения мероприятия Harley-Davidson «Демо Трак-Тур».

Так, с 08.00 часов 26 июля до 06.00 часов 27 июля будет закрыта половина парковки транспорта перед конгресс-холлом «Торатау».

С 06.00 ч. 27 июля до 21.00 ч. 28 июля будет полное закрытие парковки перед конгресс-холлом «Торатау».

С 21.00 ч. 28 июля до 12.00 часов 29 июля — половина парковки перед конгресс-холлом «Торатау».

Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.

Теги: ограничение движения
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