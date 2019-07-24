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На молодежном фестивале в Чишмах будет работать общественная приемная для обращений

ОБЩЕСТВО
Фото: газета "Родник плюс"

На молодежном фестивале в Чишмах будет работать общественная приемная для обращений Фото: газета "Родник плюс"

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На полях Летнего культурно-спортивного фестиваля молодежи, который пройдет в поселке Чишмы Чишминского района Башкирии 27 июля, будет работать общественная приемная для обращений жителей.

«Гости фестиваля смогут обратиться в общественную приемную со своими предложениями, инициативами, а специалисты районной администрации подскажут план действий. В случае, если житель района сообщит о какой-либо проблеме, то сотрудники зафиксируют его обращение, запишут контакты, а после разбирательств о принятом решении сообщат. Так администрация стремится стать ближе к своим жителям: не у всех есть возможность доехать до поселка в рабочее время, а на празднике будет шанс лично пообщаться и получить исчерпывающие ответы», — сообщила агентству «Башинформ» начальник отдела информационной работы администрации Чишминского района Надежда Емец.

Также жители района смогут получить консультацию по жилищным вопросам: в общественной приемной будет работать специалист администрации профильного отдела.

Обращения от жителей будут приниматься на площади праздника — в парке Победы с 18 до 20 часов.

Также на фестивале будут развернуты детские зоны с аниматорами, экспозиция Национального музея «Тайны Уральского моря», экологические квесты. Впервые будет организован вознаграждаемый раздельный сбор отходов для дальнейшей переработки, средневековое историческое шоу, стрельба из лука, пневматической винтовки, мастер-классы, фигурное вождение автомобиля и скутера, и популярные настольные игры. Завершится фестиваль выступлением местных музыкантов. Специальный гость — группа «Via Chappa».

Начало в 18 часов.

Теги: общественная приемная, гражданское общество
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