Фото: ИА «Башинформ» В Уфе запуск движения на Тимашевской развязке перенесли на 9 августа Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Техническое открытие Тимашевской развязки перенесли на 9 августа. Такое решение принято на еженедельном оперативном совещании в администрации города. Главе столичной мэрии Ульфату Мустафину доложили о том, что на отсыпку земляного полотна высотой девять метров понадобилось больше времени.

Сегодня на новом путепроводе укладывают щебень и в скором времени начнут стелить асфальт и благоустраивать территорию.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что открытие Тимашевской развязки было запланировано на конец июля.