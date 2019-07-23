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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе запуск движения на Тимашевской развязке перенесли на 9 августа

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе запуск движения на Тимашевской развязке перенесли на 9 августа Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Техническое открытие Тимашевской развязки перенесли на 9 августа. Такое решение принято на еженедельном оперативном совещании в администрации города. Главе столичной мэрии Ульфату Мустафину доложили о том, что на отсыпку земляного полотна высотой девять метров понадобилось больше времени.

Сегодня на новом путепроводе укладывают щебень и в скором времени начнут стелить асфальт и благоустраивать территорию.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что открытие Тимашевской развязки было запланировано на конец июля.

Теги: Тимашевская развязка, Уфа, октрытие
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