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С сентября инвалиды Башкирии будут бесплатно получать новые техсредства реабилитации

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

С сентября инвалиды Башкирии будут бесплатно получать новые техсредства реабилитации Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Республиканский перечень технических средств реабилитации пополнился 10 видами изделий, сообщили в Министерстве труде Башкирии.

Инвалиды первой группы и дети-инвалиды за счет республиканского бюджета будут обеспечиваться следующими техническими средствами: персональный спутниковый датчик-маяк, небулайзер компрессионного типа, дренажный виброжилет, кислородный концентратор бытового применения, надувная ванна, сиденье для ванны со спинкой (без спинки), сиденье с подлокотниками (без подлокотников), функциональная кровать с механическим приводом регулирования, прикроватный стол, глюкометр с речевым выходом (стартовый комплект) и FM-системы к кохлеарным имплантам.

В настоящее время министерство ведет подготовительную работу. Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, проживающих в Башкирии, предположительно, начнется с 1 сентября этого года.

Теги: инвалиды, средства реабилитации
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