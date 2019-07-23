В Башкирии утвердили план мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане утвержден план основных мероприятий по подготовке и празднованию в 2020 году в республике 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Соответствующее распоряжение подписал врио Главы республики Радий Хабиров.

Он включает в себя мероприятия, направленные на улучшение условий жизни инвалидов и участников войны, а также приравненных к ним лиц, памятно-мемориальные, культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, межрегиональные и республиканские научно-практические конференции, издание книжной и иной печатной продукции, образовательно-патриотические проекты.

Финансовое обеспечение мероприятий будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, а также за счёт внебюджетных источников, сообщили в пресс-службе руководителя региона.