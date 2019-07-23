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23 июля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В башкирском Давлеканово на месте оврага обустроили сквер, затратили около 6 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодняшняя рабочая поездка руководителя Башкортостана Радия Хабирова после Белебея продолжилась в Давлекановском районе. В Давлеканово он осмотрел ход благоустройства местного сквера на улице Садовой. По словам главы городского поселения Вячеслава Гапоненко, раньше на месте сквера была заброшенная территория, здесь был овраг, куда стекали сточные воды. После обращения местных жителей было принято решение благоустроить это общественное пространство. Сюда завезли грунт, положили тротуарную плитку, установили скамейки и фонари. Благоустройство сквера обошлось в 5,8 млн рублей. В центре сквера будет установлен бюст Героя Советского Союза Владимира Ферапонтова, который работал директором Давлекановской средней школы №2, затем воевал на фронте, был командиром пулеметного расчета и погиб в 1943 году.

Радию Хабирову рассказали, что в этом году также будет проведено благоустройство Аллеи славы на улице Советской. Стоимость работ оценивается в 5,7 млн рублей. Благоустройство общественных территорий выполняется в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

Теги: Радий Хабиров, городская среда, благоустройство
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