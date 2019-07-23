Любое вмешательство в работу избирательного участка будет жестко пресечено - ЦИК Башкирии

Фото: Мирон Доровских





Фото: Мирон Доровских

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Любое вмешательство в работу избирательного участка будет жестко пресекаться, заявила журналистам председатель Центризбиркома Башкортостана Илона Макаренко.

«Мы максимально приложим все усилия, чтобы любые такие вмешательства были жестко прекращены. Не позволим, чтобы за счет избирательной системы кто-то зарабатывал какие-то дивиденды, очки для себя», — отметила она.

На выборах 8 сентября 410 избирательных участков Уфы оснастят видеокамерами. Все 69 ТИКов также будут оснащены видеокамерами.

В целом по республике будет использовано 225 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).

«Это дорогостоящее и, несомненно, достаточно масштабное применение технических средств», — констатировала глава республиканского Центризбиркома.

В общей сложности на проведение выборов Главы Башкортостана из республиканского бюджета выделено 500 млн рублей. Как подчеркнула на пресс-конференции Илона Макаренко, неоднократно говорилось о том, что 8 сентября будут «чистые выборы».

«Я, наверное, идеалист, однако понимаю, что по щелчку не происходит так, как хотелось бы. Нужна совокупность различных методов, которые бы привели к тому, чтобы выборы действительно были честными, чистыми и прозрачными», — считает Макаренко.

Речь в первую очередь идет о проходящем с мая обучении организаторов выборов. В общей сложности это более 28 тысяч членов участковых комиссий с правом решающего голоса.

Не менее важное направление для работы в рамках подготовки к «чистым выборам» — взаимодействие по вопросам выдвижения наблюдателей и их подготовке ко дню голосования.

«Пресловутый административный ресурс должен присутствовать, — убеждена председатель регионального ЦИКа. — Муниципалитеты должны сделать все возможное, чтобы 8 сентября стало настоящим событием. Я верю, что опытный глава администрации, которого уважают, может приложить максимум усилий, чтобы избиратель откликнулся и пришел проголосовать на участок», — резюмировала она.

Как сообщало агентство «Башинформ» , из 11 кандидатов на пост Главы Башкортостана зарегистрировано восемь человек.

Из них — от партии «Единая Россия» Радий Хабиров, от ЛДПР — Иван Сухарев, от «Справедливой России» — Юрий Игнатьев, от КПРФ — Юнир Кутлугужин, от «Гражданской силы» — Владимир Барабаш, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — Владимир Кобзев, от партии «Яблоко» — Зульфия Гайсина, от «Патриотов России» — Рафис Кадыров.

На местные выборы в республике зарегистрировано более 15 тысяч кандидатов.

В этот день, 8 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов Госсобрания — Курултая РБ шестого созыва по Солнечному избирательному округу №9 и Комсомольскому избирательному округу №16. По двум округам выдвигалось 14 кандидатов, зарегистрировано по пять в каждом округе.