Победители конкурса «Лучшая муниципальная практика» получат до 3,8 млн рублей за проект

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Республике Башкортостан определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Комиссией были рассмотрены конкурсные заявки от девяти городских округов и семи сельских поселений республики. Муниципальные образования, занявшие призовые места в конкурсе, будут награждены дипломом Правительства Республики Башкортостан и денежной премией:

в I категории 3,8 млн руб. за 1 место; 2,28 млн руб. за 2 место и 1,52 млн руб. за 3 место;

во II категории 1,2 млн руб. за 1 место; 0,72 млн руб. за 2 место и 0,48 млн руб. за 3 место.

Средства могут быть направлены на выполнение мероприятий по градостроительной политике, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

В I категории – городские округа и городские поселения победителями признаны:

I место городской округ город Октябрьский по практике «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов – шаг к экологической безопасности города» ;

II место городское поселение город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район по практике «Информационная система «Город-Инфо»;

III место городской округ город Стерлитамак по практике «Артерия к сердцу Стерлитамака- путь к сердцу горожан».

Во II категории – сельские поселения победителями признаны:

I место сельское поселение Янгильский сельсовет муниципального района Абзелиловский район по практике «Благоустройство общественной территории по адресу: с. Янгельское, ул. Ленина, 1В (Парк отдыха)»;

II место сельское поселение Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район по практике «Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельской местности, основанное на местной инициативе»;

III место сельское поселение Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район по практике «Организация первичных мер пожарной безопасности, благоустройства и дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог собственными силами и имуществом сельского поселения».

Напомним, что Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится в целях повышения активности органов местного самоуправления в Республике Башкортостан, выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.

Заявки победителей республиканского этапа будут направлены в Федеральную конкурсную комиссию для участия во Всероссийском этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика».