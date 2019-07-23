ЦИК Башкирии сообщил об изменениях в проведении выборов

Фото: Мирон Доровских





Фото: Мирон Доровских

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Центризбирком Башкортостана сообщил о концептуальных изменениях в проведении выборов 8 сентября.

«Самое главное организационное изменение — это увеличение дня голосования на два часа, — сообщила председатель республиканского Центризбиркома Илона Макаренко. — Участковые комиссии будут работать на час раньше – с семи часов и закроются на час позже — в 21.00. Сейчас основная задача – это высокая явка избирателей на участки. Мы стараемся сделать для этого все возможное. Наверно, сейчас все видят рекламу 8 сентября – такую визуализацию этого дня, чтобы он был не простым, заурядным днем, а именно праздником, событием».

По словам главы ЦИК РБ, в ближайшее время в избирательной кампании будут еще изменения. Речь, в частности, идет о начале реализации проекта с участием известных личностей под условным названием «Айда на выборы», направленная на то, «чтобы активизировать избирателя».

Напомним, 8 сентября в республике состоятся выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутатов Госсобрания — Курултая РБ шестого созыва по Солнечному избирательному округу №9 и Комсомольскому избирательному округу №16, а также выборы в органы местного самоуправления.