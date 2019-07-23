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23 июля Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На местные выборы в Башкирии зарегистрировано более 15 тысяч кандидатов - ЦИК

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ
Фото: ИА «Башинформ»

На местные выборы в Башкирии зарегистрировано более 15 тысяч кандидатов - ЦИК Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии на выборах в представительные органы местного самоуправления замещается более 7 тысяч мандатов. Для их замещения выдвинулось около 16 тысяч кандидатов, сообщила журналистам председатель республиканского Центризбиркома Илона Макаренко.

По данным на 22 июля, было зарегистрировано почти 15,4 тысячи кандидатов. Из них почти половина – представители партии «Единая Россия».

В порядке самовыдвижения в выборах участвуют свыше 4,6 тысячи кандидатов.

«В выдвижении на местных выборах участвовали 14 политических партий. Зарегистрированы представители 11 партий. Среди них представители парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также партий «Патриоты России», «Яблоко», «Партия пенсионеров за справедливость», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Родная партия» и «Гражданская платформа», — добавила Илона Макаренко.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в республике 8 сентября — в один день с выборами Главы Башкортостана и дополнительными выборами депутатов Госсобрания — Курултая РБ шестого созыва по Солнечному избирательному округу №9 и Комсомольскому избирательному округу №16. По двум округам выдвигалось 14 кандидатов, зарегистрировано по пять в каждом округе, сообщили в ЦИКе.

На пост Главы Башкортостана претендуют восемь человек.

Теги: выборы
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