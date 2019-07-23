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В сети набирает популярность флешмоб против домашнего насилия #янехотелаумирать

ОБЩЕСТВО
На фото блогер Ольга Кравцова
Фото: из свободных источников

В сети набирает популярность флешмоб против домашнего насилия #янехотелаумирать Фото: из свободных источников

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В соцсетях набирает популярность флешмоб против домашнего насилия #янехотелаумирать. Популярные блогеры выставляют свои фотографии в гриме, напоминающем следы побоев, а многие женщины рассказывают свои истории пережитого семейного насилия. Таким образом они пытаются привлечь внимание общественности к этой проблеме. Об этом высказался и депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров.

Как сообщает парламентарий на своей странице в Facebook, решено подготовить и внести для рассмотрения в Госдуму законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», поскольку в стране большое количество людей, в основном женщин, подвергаются домашнему насилию, но терпят и не всегда сообщают об этом.

«При обращении их в правоохранительные органы в отношении дебоширов не принимаются адекватные меры ответственности, как правило им отказывают в возбуждении уголовных дел, считая, что в семье сами разберутся. Такое бездействие приводит к трагическим последствиям. К примеру, в январе этого года житель Учалов Артур Ибрагимов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, застрелил троих человек — свою жену и двух соседей, ранил одного человека. Он и ранее неоднократно был замечен в домашнем дебоширстве, и напрашивается вопрос: почему в отношении него не были приняты жесткие меры, не изъято официально хранившееся у него дома огнестрельное оружие? Если бы были приняты необходимые меры, трагедии можно было бы избежать. В законопроекте будут предусмотрены меры профилактики, в том числе в виде изъятия всех видов оружия у дебошира, внесения в отношении него защитного предписания полицией или судом, где будут указаны ограничения для нарушителя», — пишет Зариф Байгускаров.

В законопроекте предполагается также предусмотреть меры по переселению женщин с детьми, либо нарушителя в специально созданные центры для временного проживания.

«Это необходимо в связи с тем, что в некоторых случаях женщины вынуждены терпеть унижения и побои из-за того, что им некуда идти с детьми. Решили также предусмотреть распространение требований законопроекта не только для лиц, проживающих в зарегистрированном браке, но и без регистрации, с учетом большого количества таких семей», — отмечает депутат.

Теги: домашнее насилие
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