В Уфе выяснили причины отсутствия доступной среды в поликлинике после видео колясочника

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе провели рейд по поликлинике № 46. Поводом для рейда стало видеообращение известного блогера и спортсмена с ограниченными возможностями здоровья Рустама Набиева. Недавно он выложил в соцсетях ролик, где поднимается по ступенькам медучреждения, необорудованным пандусом, и тянет за собой коляску.

Активисты проекта «Единая страна – доступная среда» «Единой России» выехали в филиал уфимской поликлиники № 46, который находится по адресу Авроры, 5/2. Мониторинг показал, что условия для инвалидов в поликлинике действительно не продуманы. Здесь нет ни пандусов, ни лифта, ни указателей. Кнопка вызова медперсоанала у входа появилась только на днях.

По словам главного врача поликлиники № 46 Любови Зуевой, звонок постоянно вырывают местные вандалы, его часто приходится переустанавливать. К тому же она разъяснила подробно ситуацию, из-за которой произошел такой резонанс.

«Главный корпус нашей поликлиники расположен на Софьи Перовской, 38. Это современное здание, где созданы абсолютно все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. На Авроры находятся только некоторые специалисты. Корпус филиала 1983 года постройки лишь переоборудован под поликлинику. Молодой терапевт, видимо, не разобравшись, отправила Рустама на УЗИ в наш дополнительный кабинет, который расположен там», — рассказала Любовь Зуева.

Сам Рустам Набиев отметил, что не имеет никаких претензий к молодому врачу.

«Я не ожидал, что мое видео получит такую огласку. В то же время я не вижу смысла оборудовать в этом здании пандус или подъемник. Пусть не отправляют сюда людей с ОВЗ и все», — прокомментировал он.

Главный врач рассказала, что оборудовать какие-то конструкции здесь не получится: пожарные службы не дают разрешения. Но в скором времени здесь появятся условия для людей с нарушением зрения.

Комиссия выехала в главный корпус поликлиники и убедилась в словах Любови Зуевой.

«По этому адресу созданы условия для всех категорий инвалидов. Мы прошлись по маршруту, выявили незначительные недочеты, которые руководство обещало устранить. Думаю, такой корпус поликлиники может стать примеров для других медучреждений республики», — рассказал региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в РБ Наиль Каримов.