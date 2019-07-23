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23 июля Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Выборы Главы Башкирии: в республике стартует «Мобильный избиратель»

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ
Фото: ИА «Башинформ»

Выборы Главы Башкирии: в республике стартует «Мобильный избиратель» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 24 июля в Башкортостане начинается прием заявлений от избирателей, которые в день голосования — 8 сентября — будут находиться не по месту регистрации, но в пределах республики. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко.

С 24 июля по 4 сентября заявления принимаются в любой территориальной избирательной комиссии и любом многофункциональном центре.

С 28 августа по 4 сентября — в любой участковой избирательной комиссии.

В эти же сроки заявление можно подать и через интернет, если избиратель зарегистрирован на портале государственных или муниципальных услуг.

Кроме того, 8 сентября в Москве будут работать 30 цифровых избирательных участков. С их помощью в этот день можно будет проголосовать на выборах Главы Республики Башкортостан, находясь в российской столице.

Всё, что для этого требуется, — с 24 июля по 4 сентября подать заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке в Москве через Единый портал государственных услуг.

Как сообщало агентство «Башинформ», из 11 кандидатов на пост Главы Башкортостана зарегистрировано восемь человек. Из них — от партии «Единая Россия» Радий Хабиров, от ЛДПР — Иван Сухарев, от «Справедливой России» — Юрий Игнатьев, от КПРФ — Юнир Кутлугужин, от «Гражданской силы» — Владимир Барабаш, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — Владимир Кобзев, от партии «Яблоко» — Зульфия Гайсина, от «Патриотов России» — Рафис Кадыров.

Теги: выборы
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