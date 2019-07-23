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В Башкирии вступил в силу закон о защите жилищных прав детей-сирот в малых поселениях

ОБЩЕСТВО
Фото: СКР по РБ

В Башкирии вступил в силу закон о защите жилищных прав детей-сирот в малых поселениях Фото: СКР по РБ

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Условие, по которому доля квартир, предоставляемых в одном многоквартирном доме детям-сиротам, не может превышать 25%, в Башкирии более не распространяется на населенные пункты с численностью населения менее 10 тысяч человек и на многоквартирные дома, в которых менее 10 квартир. Соответствующий республиканский закон «О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Башкортостан «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», вступил в действие на территории региона.

«В небольших населенных пунктах данное требование зачастую оказывается невыполнимым, поскольку в них не строится в таких больших объемах социальное жилье, как в крупных городах, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Строится, например, один дом. По закону детям-сиротам можно предоставить не более четверти квартир, а самих детей-сирот больше. В итоге квартирный вопрос многих из них оставался нерешенным. Теперь со снятием данного ограничения удастся избежать подобных проблем, оперативно и по максимуму обеспечить детей-сирот жильем».

Константин Толкачев подчеркнул, что условие о 25% было установлено в свое время в целях максимальной интеграции детей-сирот в гражданское общество.

«Мера в целом правильная, направленная на то, чтобы дети-сироты, начиная самостоятельную жизнь, находились среди соседей, представляющих разные социальные группы, а не только среди таких же детей-сирот. Однако, как показала практика, в некоторых случаях это условие оказалось сложно исполнимым», – сказал спикер республиканского парламента.

Теги: дети-сироты, жилищный вопрос
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