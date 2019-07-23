В Уфе за нынешние полгода произошло 835 ДТП, на 26 меньше прошлого полугодия

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе по итогам шести месяцев 2019 года снижается число ДТП с пострадавшими. Об этом заявил на очередном оперативном совещании в мэрии Уфы начальник отдела ГИБДД Управления МВД России Олег Ющенко.

По итогам шести месяцев 2019 года в Уфе произошло 835 аварий, что на 26 фактов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего числа дорожно-транспортных происшествий 274 аварий — наезды на пешеходов, большая часть из которых произошла по вине самих пешеходов. С участием детей и подростков зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий. 65% из общего числа происшествий с участием несовершеннолетних было допущено по вине взрослых.