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В Башкирии растет число лесных пожаров

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии растет число лесных пожаров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За минувшие сутки в республике зарегистрированы два лесных пожара общей площадью 1,5 га, один из которых удалось ликвидировать в тот же день, сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии.

По информации спасателей, один из пожаров возник на территории лесного фонда в Зилаирском районе. Пожар ликвидирован, от огня пострадало 0,5 га леса.

В тот же день, 22 июля в Бурзянском районе, также на территории гослесфонда был обнаружен другой лесной пожар. До ближайшего населенного пункта – Новоусманово – 5,5 километра. Угрозы для населения нет. Пожар пока продолжает действовать. Огнем охвачен 1 гектар леса.

Всего с начала пожароопасного сезона-2019 возникло 145 природных пожаров на общей площади более 1854 га.

Для сравнения: год назад на эту же дату в регионе насчитывалось 105 лесных пожаров. От огня тогда пострадало более 781,5 га.

Сегодня по республике прогнозируются первый, местами второй, третий, четвертый и пятый классы пожароопасности.

Четвертый класс пожарной опасности в лесах прогнозируется в Зилаирском, Куюргазинском и Федоровском районах.

Чрезвычайный, пятый класс пожароопасности ожидается в Хайбуллинском районе.

Напомним, во время установления четвертого класса пожарной опасности лесные пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.

При пятом классе пожарной опасности природные пожары возникают от любого источника открытого огня. Горение происходит интенсивно и огонь быстро распространяется.

Теги: лесные пожары
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