Фото: ИА «Башинформ» Башкирия получит субсидию по нацпроекту «Образование» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия выиграла конкурс на получение федеральной субсидии по нацпроекту «Образование».

В июле 2019 года Министерством просвещения Российской Федерации проведён открытый конкурс на предоставление грантов в 2020-2022 годах на реализацию мероприятий национального проекта «Образование».

В конкурсе победили все восемь заявок, направленных Министерством образования, в результате чего республика вошла в число субъектов-получателей субсидии из федерального бюджета.

За три года в Башкортостане будут созданы 133 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», девять центров цифрового образования детей «IT-куб», центр опережающей профессиональной подготовки, три мобильных технопарка «Кванториум», три центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

В рамках федерального проекта предполагается обновление материально-технической базы в десяти общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность только по адаптированным программам, а также внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 690 школах и колледжах республики.