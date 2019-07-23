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В деревне Галиахметово Хайбуллинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В деревне Галиахметово Хайбуллинского района Башкирии начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках национального проекта «Здравоохранение», об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

В новом фельдшерско-акушерском пункте будет обслуживаться более 400 человек, из них 89 — дети и подростки до 18 лет, 311 — взрослые, 32 — инвалиды.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Галиахметово отвечает всем современным требованиям: здесь есть кабинет приема пациентов, процедурный, для хранения лекарственных препаратов, для медицинского персонала, хозяйственный блок.

ФАП полностью соответствует всем стандартам и санитарным нормам, имеется отопление, водоснабжение и водоотведение, пандус для маломобильных граждан.

Теги: здравоохранение
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