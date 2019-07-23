Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии запустили мобильное приложение для записи к врачу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии запустили официальное мобильное приложение Единого медицинского портала Республики Башкортостан «К-Врачу». Оно внедрено в рамках реализации нацпроекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пользоваться приложением можно без регистрации. Для входа в личный кабинет необходимо воспользоваться логином и паролем учетной записи портала государственных услуг. Сервис позволяет не только записаться на прием к врачу с учетом прикрепления к медицинской организации, но и получить доступ к информации, связанной с оказанием медицинской помощи.В личном кабинете пациент сможет узнать расписание врачей специалистов; сведения о медицинских организациях; сведения о прикреплении к медицинской организации; информация о полисе обязательного страхования; поиск участка прикрепления и участкового врача по адресу проживания; просмотр электронной медицинской карты.В разделе «Медицинская карта» можно увидеть перечень всех оказанных медицинских услуг и их стоимость, начиная с 1 января 2017 года.Мобильное приложение доступно для скачивания в itunes﻿ и Google play﻿.