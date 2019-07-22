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22 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия и Франция запустят новое производство сыров и экологический туризм

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

Фото: glavarb.ru

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров в Доме Республики сегодня принял посла Франции в России Сильви Берманн. Стороны обсудили сотрудничество в экономической, гуманитарной и социальной сферах.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что за последний год товарооборот России и Франции увеличился. Республика готова принять в этом развитии непосредственное участие и во вторник, 23 июля, руководитель региона вместе с французским послом станут участниками закладки первого камня в новое производство мягких сыров на Белебеевском молочном комбинате. Линейку откроют в сотрудничестве с мировым лидером по производству деликатесных сыров Savencia.

«Мы сделаем здесь самый красивый завод по производству сыра в России», – сказал генеральный директор компании Жан-Поль Торри.

В свою очередь Радий Хабиров пообещал создать все условия для воплощения проекта в жизнь и открытия новых производств.

И.о. вице-премьера регионального правительства Илшат Тажитдинов, мэр Уфы Ульфат Мустафин и директор по развитию бизнеса по региону Россия и СНГ компании SUEZ Франсуа Кармантран подписали соглашение о создании в столице Башкирии системы управления городской средой и ликвидации накопленного экологического ущерба от производственной деятельности.

«Подписанием дорожной карты мы делаем важный шаг, потому что начинаем предметно и поэтапно реализовывать всё то, о чём договорились», – цитирует пресс-служба администрации главы региона Франсуа Картмантрана.

Он также отметил, что наиболее перспективными направлениями взаимодействия с Уфой представляются проект «Умный город», ранее реализованный в Дижоне, и проект по экологической санации территории завода «Химпром».

Башкирия и Франция вместе намерены развивать экологический туризм. Посол Сильви Берманн выразила надежду на взаимодействие между вузами, а на базе гимназии №39 она готова способствовать созданию полилингвальных классов.

Врио главы Башкирии рассказал Сильви Берманн о представительстве республики в Австрии. Второе до конца 2019 года должно открыться в Турции. По словам Радия Хабирова, после оценки эффективности представительств, они могут быть запущены и в других странах Азии и Европы. Французский посол предложила в будущем открыть его в Париже.

Также в скором времени у Уфы и Белебея могут установиться побратимские отношения с французскими городами, где расположены головные офисы компания Savencia и SUEZ. Стороны договорились о визите бизнес-делегации Башкортостана в Париж в рамках перекрестного года России и Франции, где можно будет подписать эти и другие перспективные документы.

Теги: Радий Хабиров, сотрудничество с Францией, сыры, экология
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