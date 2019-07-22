Фото: ИА «Башинформ» Уфа попала в Топ-5 городов России, где живут и работают трудоголики Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Столица Башкирии попала в пятерку российских городов, где живут и работают трудолюбивые и работящие люди. Результаты опроса пользователей социальных сетей опубликовали специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. За Уфу проголосовали 6,67% респондентов.

Первые четыре строчки рейтинга городов с жителями-трудоголиками заняли Москва (36,67% голосов), Санкт-Петербург и Новосибирск (13,33%), Екатеринбург (11,67%) и Казань (10%).

Отметим, что 22 июля в России отмечается День трудоголика.