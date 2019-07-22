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В Башкирии в красивую дату 19.07.2019 свадьбу сыграла 471 пара

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

В Башкирии в красивую дату 19.07.2019 свадьбу сыграла 471 пара Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

19.07.2019 в Башкирии произошел настоящий свадебный бум. В красивую дату связать себя узами брака решила 471 пара.

К примеру, в ЗАГСе Илишевского района в пятницу, 19 июля, друг другу сказали «да» пять новоиспеченных мужей и жен. Примечательно, что в районном отделе первый семейный документ, буклет с секретами семейной жизни и поздравление от врио главы Башкирии Радия Хабирова, получили и уфимцы. Житель столицы республики Артур Галлямов взял в жены Зухру Рамазанову из села Верхнеяркеево.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в предыдущую красивую дату года — 19.06.2019 — в Башкирии официально зарегистрировали брак 102 пары.

Теги: ЗАГС, свадьбы, регистрация брака
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