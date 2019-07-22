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В России 22 июня предлагают проводить общую Минуту молчания

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России 22 июня предлагают проводить общую Минуту молчания Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В день начала Великой Отечественной войны 22 июня, возможно, будет проводиться общероссийская Минута молчания. Такое предложение внесли депутаты Государственной Думы. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Как предложила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, проведение общефедеральной Минуты молчания возможно, например, в 12.15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. В пояснительной записке говорится, что это позволит проводить минуту молчания 22 июня «единовременно во всех регионах России, от Камчатки до Калининграда».

«Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй Мировой войне», — сказано в пояснительной записке.

В число других предложений, которые предусматривает этот законопроект, входит внесение в перечень «форм увековечения памяти воинов России» создание соответствующих произведений искусства и литературы. Сейчас в законе упоминаются создание музеев и памятников, публикации в СМИ, присвоение имен героев улицам, населенным пунктам и кораблям.

Теги: память, минута молчания
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