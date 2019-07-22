Фото: ИА «Башинформ» В башкирском Зауралье сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным Башгидрометцентра, с 23 по 25 июля в башкирском Зауралье сохранится пятый чрезвычайный класс пожароопасности.

Как пояснили в Главном управлении МЧС по Башкирии, во время установления четвертого класса пожарной опасности лесные пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.

При пятом классе пожарной опасности природные пожары возникают от любого источника открытого огня. Горение происходит интенсивно и огонь быстро распространяется.

За минувшие сутки на территории Башкирии не обнаружены.

Всего с начала пожароопасного сезона-2019 в регионе возникло 143 природных пожара, от которых пострадало около 1853 га лесной территории.

Для сравнения: год назад на эту же дату в республике насчитывалось 104 природных пожара. Огнем тогда было пройдено 768,5 га.

Спасатели призывают жителей быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

Не бросайте горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.

Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур.

Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.

Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.

Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы.

Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.

Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.

Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.

Не разводите костры вблизи дачных построек.

Если Вы обнаружили возгорание в лесу:

Не дайте пожару набрать силу и распространиться.

Ликвидируйте очаг возгорания собственными силами.

Тщательно осмотрите место горения и убедитесь, что не осталось очагов горения.

Сообщите о пожаре по единому телефону вызова экстренных служб: 112.