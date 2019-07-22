УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане стартует Летняя школа КВН. Занятия состоятся с 23 по 26 июля в Бурзянском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Агидель».

В учебном процессе школы КВН примут участие опытные педагоги и КВН-щики республики, среди которых победители сезонов БОЛ КВН.

«Летняя школа КВН – это возможность детей реализовывать свои творческие способности. В КВН можно всё: петь, танцевать, пародировать, показывать актерское и сценарное мастерство в кругу своих единомышленников», — пояснил председатель правления Башкирской открытой лиги КВН Урал Каримов.

В рамках внеучебного процесса планируется проведение комплекса интеллектуальных игр, встречи с действующими командами БОЛ КВН, спортивные мероприятия, экскурсии по Бурзянскому району. Для участия в Летней школе КВН приглашаются школьники в возрастной категории от 14 до 17 лет. Заявки на бланке регистрации принимаются по почте: bul_kvn@mail.ru.

Организаторы — Башкирская открытая Лига КВН совместно с Альянсом башкирской молодежи при поддержке Главы Республики Башкортостан и Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.