В Башкирии назвали муниципалитеты-лидеры и аутсайдеры по реакции на соцсети

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Опубликован очередной рейтинг муниципалитетов Башкирии по уровню реакции на проблемы людей, выявленные в сети. В Зелёной зоне только два муниципальных образования — администрации городов Сибай и Стерлитамак. В красной зоне — администрация Фёдоровского района.

Рейтинг составляется не по скорости ответа, а по активной реакции чиновников на проблемы граждан при этом «отписки» не учитываются. В системе оказалось более миллиона текстов с потенциальными инцидентами, из них 39 784, где говорится о конкретной ситуации, требующей реакции — отработаны.

Большинство муниципалитетов расположились в «жёлтой» — пограничной зоне, набрав от 14 до 25 баллов. Это администрации: