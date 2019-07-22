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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии назвали муниципалитеты-лидеры и аутсайдеры по реакции на соцсети

ПОЛИТИКА

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Опубликован очередной рейтинг муниципалитетов Башкирии по уровню реакции на проблемы людей, выявленные в сети. В Зелёной зоне только два муниципальных образования — администрации городов Сибай и Стерлитамак. В красной зоне — администрация Фёдоровского района.

Рейтинг составляется не по скорости ответа, а по активной реакции чиновников на проблемы граждан при этом «отписки» не учитываются. В системе оказалось более миллиона текстов с потенциальными инцидентами, из них 39 784, где говорится о конкретной ситуации, требующей реакции — отработаны.

Большинство муниципалитетов расположились в «жёлтой» — пограничной зоне, набрав от 14 до 25 баллов. Это администрации:

  • Давлекановского района, Мелеузовского района, города Уфы — по 25 баллов,
  • Кушнаренковского района — 24 балла,
  • Альшеевского района, города Кумертау, Туймазинского района — по 23 балла,
  • Абзелиловского района, Белорецкого района, Буздякского района, Калтасинского района, Кармаскалинского района, Мечетлинского района — по 22 балла,
  • Архангельского района, Аскинского района, Балтачевского района, Благоварского района, города Межгорье, Караидельского района, Уфимского, Чишминского районов, Миякинского района — по 21 баллу,
  • города Нефтекамск, Белебеевского района, Благовещенского района, города Агидель, Дуванского района, Зианчуринского района, Зилаирского района, Ишимбайского района, Куюргазинского района, Нуримановского района, Стерлитамакского района — по 20 баллов,
  • Баймакского района, Бакалинского района, Илишевского района, Татышлинского района, Чекмагушевского района, Янаульского района — по 19 баллов,
  • Гафурийского района, города Октябрьского, Дюртюлинского района, Иглинского района, Мишкинского района — по 18 баллов,
  • Учалинского района, Шаранского района — по 17 баллов,
  • Аургазинского района, Бирского района, Бураевского района, города Салават, Ермекеевского района, Мишкинского района, Салаватского района, Стерлибашевского района, Хайбуллинского района, Белокатайского района, Бурзянского района — по 16 баллов,
  • Кугарчинского района — 15 баллов,
  • Бижбулякского района Краснокамского района — по 14 баллов.

Теги: соцсети
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