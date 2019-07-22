В Башкирии назвали муниципалитеты-лидеры и аутсайдеры по реакции на соцсети
УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
Опубликован очередной рейтинг муниципалитетов Башкирии по уровню реакции на проблемы людей, выявленные в сети. В Зелёной зоне только два муниципальных образования — администрации городов Сибай и Стерлитамак. В красной зоне — администрация Фёдоровского района.
Рейтинг составляется не по скорости ответа, а по активной реакции чиновников на проблемы граждан при этом «отписки» не учитываются. В системе оказалось более миллиона текстов с потенциальными инцидентами, из них 39 784, где говорится о конкретной ситуации, требующей реакции — отработаны.
Большинство муниципалитетов расположились в «жёлтой» — пограничной зоне, набрав от 14 до 25 баллов. Это администрации:
- Давлекановского района, Мелеузовского района, города Уфы — по 25 баллов,
- Кушнаренковского района — 24 балла,
- Альшеевского района, города Кумертау, Туймазинского района — по 23 балла,
- Абзелиловского района, Белорецкого района, Буздякского района, Калтасинского района, Кармаскалинского района, Мечетлинского района — по 22 балла,
- Архангельского района, Аскинского района, Балтачевского района, Благоварского района, города Межгорье, Караидельского района, Уфимского, Чишминского районов, Миякинского района — по 21 баллу,
- города Нефтекамск, Белебеевского района, Благовещенского района, города Агидель, Дуванского района, Зианчуринского района, Зилаирского района, Ишимбайского района, Куюргазинского района, Нуримановского района, Стерлитамакского района — по 20 баллов,
- Баймакского района, Бакалинского района, Илишевского района, Татышлинского района, Чекмагушевского района, Янаульского района — по 19 баллов,
- Гафурийского района, города Октябрьского, Дюртюлинского района, Иглинского района, Мишкинского района — по 18 баллов,
- Учалинского района, Шаранского района — по 17 баллов,
- Аургазинского района, Бирского района, Бураевского района, города Салават, Ермекеевского района, Мишкинского района, Салаватского района, Стерлибашевского района, Хайбуллинского района, Белокатайского района, Бурзянского района — по 16 баллов,
- Кугарчинского района — 15 баллов,
- Бижбулякского района Краснокамского района — по 14 баллов.