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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поручил усилить контроль над строительством двух школ в Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На оперативном совещании в Правительстве республики обсудили вопрос готовности образовательных объектов к новому учебному году.

«По отрасли образования осуществляется строительство и проектирование 71 объекта, из которых 22 школы на 10 161 учебных мест и 15 многофункциональных центров образования на 4614 учебных мест. В 2019 году запланирован ввод 21 объекта образования на 6404 учебных места — это девять школ на 4 тысячи ученических мест и 12 МОЦ на 2364 учебных места», — доложил и. о. председателя Госкомитета по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин.

Он сообщил, что на сегодняшний день имеются два проблемных объекта. Один из них — это школа на 825 мест в с. Бакалы Бакалинского района. Там вследствие недостаточно компетентной организации строительства было допущено существенное отставание от графика. По словам докладчика, ситуация исправляется и находится под ежедневным контролем. Планируется успеть сдать школу к 1 сентября 2019 года.

Еще один проблемный объект — реконструкция школы № 5 в г. Туймазы. Объект запланирован ко вводу в эксплуатацию к концу 2019 года. Школа состоит из двух частей. Первая часть была построена в 50-х годах прошлого века, вторая в 70-х, третья часть — новое строительство. В ходе реконструкции выявились недостатки фундамента, который приходится дополнительно усиливать.

Глава района Айдар Суфиянов сообщил, что дети размещены в закрытом филиале Авиационного университета, учебный процесс уже с 1 сентября 2018 года организован в две смены как положено.

«В третьей четверти школу откройте», — поручил Радий Хабиров. Врио главы региона поручил особое внимание обратить на организацию начала учебного года.

«Готовьтесь к 1 сентября, будет большое событие, каждый год мы его ждем. 1 сентября территории школ должны быть благоустроены, разметка и светофорное движение должны быть в порядке», — подчеркнул Радий Хабиров.

Теги: Радий Хабиров, образование
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