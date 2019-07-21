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Пошли за ягодами: в Башкирии нашли трех заблудившихся в лесу женщин

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Пошли за ягодами: в Башкирии нашли трех заблудившихся в лесу женщин Фото: автор

УФА, 21 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Белорецком районе Башкирии спасатели нашли трех заблудившихся в лесу женщин.

Как сообщили в Госкомите РБ по ЧС, накануне поступила информация о том, что в лесном массиве возле поселка Укшук Белорецкого района потерялись три женщины 1970, 1941, 1941 годов рождения, которые отправились в лес собирать ягоды. Отойдя вглубь леса от машины, на которой они приехали, женщины заблудились. Поняв, что самостоятельно выбраться из леса они не смогут, обратились за помощью в Центр обработки вызовов Системы-112.

На поиски незамедлительно отправились сотрудники Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отыскали заблудившихся женщин в лесу между железнодорожными станциями Укшук и Уралтау.

Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют соблюдать ряд несложных правил.

Заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды и оденьтесь по сезону, предупредив о своих планах близких, друзей или соседей.

Изучите заранее место на карте. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором.

Возьмите с собой свисток. Если придется звать на помощь, голоса надолго не хватит – связки быстро устанут, и вы охрипнете. Зато сигнализировать о своем местонахождении с помощью свистка можно достаточно долго.

Возьмите с собой рюкзак, в котором должны находиться компас, нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Необходимо взять с собой котелок, еду, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя.

Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты.

Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти.

Не заходите вглубь незнакомой местности. Оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Старайтесь не сходить с тропы. Лучше не ходить в лес одному, а взять с собой человека, который хорошо ориентируется на местности.

Если вы все-таки заблудились:

Не паникуйте, остановитесь и подумайте – откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд.

Оставайтесь на месте, разведите костер – по дыму найти человека гораздо легче.

Если ищете дорогу сами – старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередачи, железную дорогу, газопровод, реку. Следуя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям.

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам помочь.

Если все же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время суток не рекомендуется: можно получить травму, оступившись или провалившись в воду.

Место для ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию, отметили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

Теги: поиск пропавших
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