В Уфе из ТРЦ «Мега» срочно эвакуировали всех посетителей

Фото: ИА «Башинформ»





Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Из торгово-развлекательного центра «Мега» в Уфе только что эвакуировали всех посетителей.

Многочисленных посетителей «Меги» попросили покинуть здание по «техническим причинам и отойти от него на безопасное расстояние».

Как сообщают очевидцы, на место прибыли спасатели и вошли в здание «Меги».

Между тем, как сообщили агентству «Башинформ» в Главном управлении МЧС по Башкирии, в торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация. Сотрудники «Меги», согласно установленным правилам, начали незамедлительную эвакуацию посетителей.

В ходе осмотра выяснилось, что на погрузочной зоне «Меги» загорелась большая коробка с упаковочными остатками. На месте сейчас работает дознаватель.