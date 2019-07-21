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Муж Луизы Хайруллиной отказался от первой версии об ограблении банка

ОБЩЕСТВО
Фото: СобКор02.ru

Муж Луизы Хайруллиной отказался от первой версии об ограблении банка Фото: СобКор02.ru

УФА, 21 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Марат Хайруллин заявил, что жена ограбила банк в одиночку и он не знает, где деньги. Об этом сообщает СобКор02.ru.

Муж Луизы Хайруллиной, похитившей из «Россельхозбанка» в Салавате 25 млн рублей, сначала заявил на Первом канале, что проиграл все украденные миллионы, а затем, находясь уже под домашним арестом, сообщил о том, что историю с проигранными деньгами придумала защита его жены.

«Я хочу принести свои извинения перед зрителями, а также людьми, которые видели эту передачу, — сказал арестованный. — Я приехал туда под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий. Все, что я говорил – было с их слов», — подчеркнул он.
Как заявил Марат Хайруллин, рассказ об игромании и проигранных деньгах придумали адвокаты его жены и заставили мужчину оговорить себя. Судя по всему, на следствии поверенные Хайруллина выбрали тактику, что их подзащитный к краже не причастен, воровать жене не помогал, и где деньги — не знает.

Какая из этих историй настоящая, и куда делись 25 млн рублей — по-прежнему остается загадкой.

Луиза Хайруллина будет находится в СИЗО до 2 сентября. Ее муж — под домашним арестом до 10 сентября.

Между тем, дочери Марата и Луизы Хайруллиных — 12-летняя Регина и 8-летняя Елена находятся сейчас под опекой своего деда Рамиля Муллахметова в Салавате.

Теги: ограбление банка, Луиза Хайруллина
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