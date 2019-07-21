В Башкирии спасли олененка, который кидался под колеса автомобилей - видео

УФА, 21 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уфимцы спасли олененка, который бегал возле дороги в Миякинском районе Башкирии и несколько раз едва не попал под колеса машин. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Как рассказали очевидцы, олененок выбегал на проезжую часть и бросался под автомобили, едва не спровоцировав ДТП. Проезжавшие мимо уфимцы забрали его с собой, чтобы показать специалистам.

«Он был совершенно один — судя по всему, потерялся. Сейчас его везут в Уфу к ветеринарам», — рассказали очевидцы.