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В Башкирии спасли олененка, который кидался под колеса автомобилей - видео

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уфимцы спасли олененка, который бегал возле дороги в Миякинском районе Башкирии и несколько раз едва не попал под колеса машин. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Как рассказали очевидцы, олененок выбегал на проезжую часть и бросался под автомобили, едва не спровоцировав ДТП. Проезжавшие мимо уфимцы забрали его с собой, чтобы показать специалистам.

«Он был совершенно один — судя по всему, потерялся. Сейчас его везут в Уфу к ветеринарам», — рассказали очевидцы.

Теги: олененок
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