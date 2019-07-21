Фото: Олег Яровиков В России набирает популярность новый вид туризма Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В России набирает популярность новый вид туризма ­— bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки и отдыха. Об этом со ссылкой на исследование агентства делового туризма «Аэроклуб» сообщила «Российская газета».

Термин произошел от английских слов business (бизнес) и leisure (досуг). Сотрудник едет в служебную командировку, а затем продлевает свое пребывание по собственной инициативе ради отдыха.

Эксперты связывают популярность такого формата с концентрацией на современном рынке труда поколения миллениалов — людей, родившихся после 1981 года. Они предпочитают объединять личную жизнь и работу, а также стараются изучать новые места.

Исследование показало, что чаще всего продлевают свои командировки по России представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Кроме них совмещают работу и досуг сотрудники фармацевтических и FMCG-компаний (компаний, занимающихся продажей товаров широкого ассортимента). А количество подобных бизнес-трипов у сотрудников автомобильной отрасли, по сравнению с прошлым годом, увеличилось более чем в два раза.

Среди самых популярных российских городов, где деловые путешественники любят задержаться на выходные, лидирует Москва. Спрос за год вырос на 17 процентов.

На втором месте — Санкт-Петербург. Часто задерживаются бизнес-путешественники в таких городах, как Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород. К последнему интерес вырос на 160 процентов.

Среди зарубежных городов — Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.