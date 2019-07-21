Фото: Олег Яровиков Высокий класс пожароопасности прогнозируется сегодня в 5 районах Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Высокий класс пожароопасности в лесах прогнозируется сегодня в пяти районах Башкирии, предупреждает Главное управление МЧС России по региону.

Четвертый класс пожароопасности ожидается в Баймакском, Зилаирском, Мелеузовском и Федоровском районах, пятый класс — в Хайбуллинском районе республики.

По информации спасателей, накануне лесные пожары в Башкирии не зарегистрированы. Действующих природных пожаров нет.

Всего с начала пожароопасного сезона-2019 в регионе возникло 143 природных пожара, от огнем которых пострадало около 1853 га лесной территории.

Для сравнения: год назад на эту же дату в республике насчитывалось 104 природных пожара. Огнем тогда было пройдено 768,5 га.