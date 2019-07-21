Жара в Башкирии спадёт, дожди останутся

УФА, 21 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится жаркая погода, сообщают синоптики республики.

Под информации Башгидромета, сегодня в регионе прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер переменных направлений — от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем — 23-28 градусов.

22 июля местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывы до сильного.

23 июля синоптики обещают местами небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 12-17 градусов, днем — 21-26.