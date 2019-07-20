Фото: Госкомтранс РБ В 2019 году 2200 км региональных дорог Башкирии разметят термопластиком Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 20 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в текущем году наносят новую разметку на 8 800 км дорог, в том числе на 2200 км региональных дорог нарисуют разметку термопластиком. По данным республиканского Госкомтранса, уже обработано две тысячи километров.

«Сейчас работы ведутся в Нуримановском, Белокатайском, Кигинском районах. Кроме этого, на межмуниципальных дорогах продолжается работа по нанесению разметки из краски. На сегодняшний день краской размечено более пяти тысяч км, что составляет более 80%», — уточнили в ведомстве.

Закончить нанесение разметки на автодорогах регионального значения в Башкирии планируют до конца июля.