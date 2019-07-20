МЧС Башкирии: Сильный ветер может ухудшить ситуацию с пожароопасностью

УФА, 20 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В башкирском Зауралье продолжает действовать пятый чрезвычайный класс пожароопасности. С вечера 20 июля в республике прогнозируется небольшой кратковременный дождь, а ночь на востоке региона возникнут грозы.

«Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15,+20, днем +23,+28. Ночью и утром на отдельных участках автодорог туман с видимостью 500-1000 метров», — уточнили в пресс-службе МЧС Башкирии.

В Уфе осадков не ожидается, ветер максимум достигнет 8 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов, днем потеплеет до +27.