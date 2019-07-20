Эксперт: Деятельность членов организации «Башкорт» надо направить в мирное русло

УФА, 20 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель центра геополитических исследований «Берлек-Единство» и кандидат политических наук, российский эксперт и специалист в области изучения Востока и тюркского мира, евразийской интеграции и зарубежного регионоведения Радик Мурзагалеев до этой недели знал об организации «Башкорт» понаслышке. Эксперт посетил организованную ими пресс-конференцию и высказал свое мнение.

«Мотивом моего похода послужило то, что там могли очернять Всемирный курултай башкир. Я «погуглил», что это за персонажи, и убедился, что у них есть криминальное прошлое. Но суть, по большому счету, не в этом. Я бы направил их энергию в мирное русло», — отметил Радик Мурзагалеев.

По словам руководителя центра геополитических исследований, члены организации «Башкорт» делают ставку на протестность, выставляют себя жертвами, жалуются на власти и обвиняют их в том, что национальным общественникам не дают работать.

«При этом я заметил, что у них есть опыт проведения достойных мероприятий, как они их называют, акций. Ими действительно можно гордиться, так как они несут в себе идею, здравый смысл и позитив, — считает эксперт. — Но все эти дела затеняются и уходят на второй план из-за высказывания протестов».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что руководство БОО «Башкорт» призналось, что их члены «радикальные националисты по многим вопросам».