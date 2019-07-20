Фото: Олег Яровиков Оперативку правительства РБ будут транслировать на странице администрации Радия Хабирова Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Еженедельное оперативное совещание правительства Башкирии под председательством врио главы республики Радия Хабирова в прямом эфире теперь смогут увидеть подписчики страницы администрации руководителя региона в социальной сети «ВКонтакте». Первая прямая трансляция оперативки будет доступна в понедельник, 22 июля.

«Трансляция на YouTube-канале правительства Башкирии также будет. Начало в 10 утра», — уточнили в пресс-службе администрации главы.

Радий Хабиров с начала своего руководства республикой в статусе врио лично начал контролировать ход оперативных совещаний кабинета министров. Нередко на данных заседаниях принимаются кадровые решения.