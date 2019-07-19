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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Баймакском районе проходит молодёжный форум башкирской культуры «Аҫылташ»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Баймакском районе проходит ежегодный молодёжный образовательный форум башкирской культуры «Аҫылташ», в котором участвуют около 300 человек из Башкирии и соседних регионов.

Главная цель форума — воспитать новое поколение молодых руководителей, которые разрабатывают социальные проекты, активно участвуют в разработке и внесению предложений по актуальным вопросам развития республики.

Форум проводится в рамках реализации Государственной программы по развитию и сохранению родных языков РБ.

В программе «Аҫылташ»-2019 — встречи с представителями культуры, шоу-бизнеса, политики и медиа-сферы.

В этом году на форуме впервые состоятся публичные дебаты на башкирском языке.

Программа «Аҫылташ» также предусматривает проведение грантового конкурса, где каждый участник сможет представить свой проект и получить финансовую, ресурсную поддержку и помощь наставников на его реализацию. Фонд по сохранению и развитию башкирского языка выделяет 20 тысяч рублей на проекты по популяризации башкирского языка.

Организаторами форума башкирской культуры «Аҫылташ» выступают Ассоциация молодёжных землячеств РБ, Молодая Гвардия Единой России РБ, Фонд сохранения и развития башкирского языка, администрация Баймакского района при поддержке Министерства молодёжной политики и спорта РБ и Федерального агентства по делам молодёжи.

Молодёжный форум башкирской культуры «Аҫылташ» продолжит свою работу до 21 июля.

Теги: форум, Аҫылташ
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