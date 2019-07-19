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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия активно участвует в сотрудничестве России и Азербайджана в сфере образования

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГНТУ

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан активно участвует в развитии сотрудничества между Россией и Азербайджаном в области образования.

Четыре года назад в Баку при участии министров образования двух стран состоялось торжественное подписание соглашения о создании Ассоциации вузов России и Азербайджана. Тогда же состоялся I форум ректоров вузов обоих стран.

За эти годы Ассоциация провела большую работу по укреплению и развитию сотрудничества между научно-образовательными сообществами.

Под эгидой Ассоциации проведено большое количество мероприятий различного масштаба. Среди них — II форум ректоров, который состоялся в Уфе в 2017 году.

На этой неделе в Сумгаитском государственном университете состоялось торжественное открытие Летней студенческой школы для вузов России и Азербайджана «Путешествие в страну огней – Азербайджан» при поддержке Министерства образования Азербайджанcкой Республики и по инициативе Ассоциации вузов России и Азербайджана.

Участников школы приветствовали сопредседатели Ассоциации ректор Сумгаитского госуниверситета Эльхан Гусейнов и ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин.

Студенты и руководители команд восьми российских вузов поблагодарили организаторов за возможность познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Азербайджана.

Программа Школы очень насыщенна и интересна. Состоялась встреча сопредседателей Ассоциации с министром образования Азербайджанcкой Республики Джейхуном Байрамовым. Были обсуждены итоги работы Ассоциации за прошедший период, намечены новые задачи. В частности, согласовано проведение III форума ректоров вузов России и Азербайджана в Баку в ноябре этого года.

Сопредседатель с российской стороны от имени коллективов российских университетов-членов Ассоциации выразил искреннюю благодарность руководству Азербайджана, в особенности Министерству образования, и коллегам из Сумгаитского государственного университета за вклад в развитие дружбы и взаимодействия между нашими странами и братскими народами.

Теги: студенческая школа, вузы, Азербайджан
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