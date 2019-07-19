Впервые в Уфе состоится Инфорум Союза журналистов России

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

26 июля в Crowne Plaza Ufa состоится Инфорум Союза журналистов России.

Инфорум — это образовательный практикум для региональных СМИ. Участие в нем бесплатное.

В прошлом году Инфорумы прошли в 21 регионе страны. В общей сложности, в них участвовали около пяти тысяч человек. В этом году география образовательного практикума еще шире – 25 областей и республик.

В практикуме принимают участиерегиональные и местные журналисты, работающие в печатных и электронных СМИ, на телевидении и радио, блогеры, медиаменеджеры и все, кто интересуется новыми медиа. Участников ждет 8 часов интенсивной работы, лекции и практикумы от ведущих экспертов в сфере медиа.

В программе Инфорума – форсайт-сессия на тему «Журналист и общество» с участием председателя СЖР Владимира Соловьева, блок мастер-классов для всех медианаправлений: телевизионных, интернет-редакций и печатных изданий.

В числе спикеров — ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев, заместитель генерального директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев, советник по SMM холдинга «Комсомольская правда» Илья Лочканов и другие.

Для участия в практикуме необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

«Мы были с нашими образовательными практикумами в 30 регионах России. Для Союза журналистов России Башкортостан – регион с разной журналистикой. Здесь есть и государственные медиа, и частные, независимые со своей аудиторией. Мы надеемся, что на Инфоруме вы узнаете еще больше о новой журналистике в цифровом мире», — заявила секретарь Союза журналистов России и куратор Инфорума Юлия Загитова.