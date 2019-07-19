Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.82 ↓

EUR 70.60 ↓

19 июля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Впервые в Уфе состоится Инфорум Союза журналистов России

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

26 июля в Crowne Plaza Ufa состоится Инфорум Союза журналистов России.

Инфорум — это образовательный практикум для региональных СМИ. Участие в нем бесплатное.

В прошлом году Инфорумы прошли в 21 регионе страны. В общей сложности, в них участвовали около пяти тысяч человек. В этом году география образовательного практикума еще шире – 25 областей и республик.

В практикуме принимают участиерегиональные и местные журналисты, работающие в печатных и электронных СМИ, на телевидении и радио, блогеры, медиаменеджеры и все, кто интересуется новыми медиа. Участников ждет 8 часов интенсивной работы, лекции и практикумы от ведущих экспертов в сфере медиа.

В программе Инфорума – форсайт-сессия на тему «Журналист и общество» с участием председателя СЖР Владимира Соловьева, блок мастер-классов для всех медианаправлений: телевизионных, интернет-редакций и печатных изданий.

В числе спикеров — ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев, заместитель генерального директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев, советник по SMM холдинга «Комсомольская правда» Илья Лочканов и другие.

Для участия в практикуме необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

«Мы были с нашими образовательными практикумами в 30 регионах России. Для Союза журналистов России Башкортостан – регион с разной журналистикой. Здесь есть и государственные медиа, и частные, независимые со своей аудиторией. Мы надеемся, что на Инфоруме вы узнаете еще больше о новой журналистике в цифровом мире», — заявила секретарь Союза журналистов России и куратор Инфорума Юлия Загитова.

Теги: инфорум, Союз журналистов России
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из реки достали тело мужчины, к его руке был привязан пакет с кирпичами
В Уфе из реки Белой достали пропавшего без вести 39-летнего уфимца. ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на данные источника, сообщает, что одежда погибшего бы
Башкирские спортсменки заняли весь пьедестал Спартакиады инвалидов по легкой атлетике
Спортсменки из Башкирии заняли весь пьедестал почета на III Всероссийской спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле. Девушки оказались лучшими в легкой атлетике
В Уфе мужчина попытался изнасиловать 34-летнюю женщину
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении престу
В Башкирии в Чишмах пройдет фестиваль молодежи и спорта с реконструкторами и «ВИА Чаппа»
В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии 27 июля состоится фестиваль молодежи и спорта. В программе праздника - любительские соревнования по футболу
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть