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В Ермекеевском районе Башкирии нашлись пропавшие подростки

ОБЩЕСТВО
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

В Ермекеевском районе Башкирии нашлись пропавшие подростки Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Ермекеевском районе Башкирии сегодня завершились поиски двух пропавших подростков – 15-летнего Алмаза Кутдусова и 16-летнего Сергея Щегорина. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан».

Пропавшие накануне подростки найдены живыми. Об их состоянии, а также о том, где они находились все это время, не сообщается.

Напомним, 15-летний Алмаз Кутдусов и Сергей Щегорин уехали кататься на велосипедах из села Тарказы Ермекеевского района республики 18 июля.

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