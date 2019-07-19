Фото: Юлия Бахшиева Синоптики обещают в Башкирии жаркую погоду на выходные Фото: Юлия Бахшиева

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики прогнозируют в Башкирии жаркую погоду на предстоящие выходные.

По данным Башгидромета, 20 июля местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в южных и восточных районах до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного.

Температура воздуха ночью — от 13 до 18 градусов, по юго-востоку до 22. Днем — 24-29, по юго-востоку до 34.

21 июля в республике прогнозируются местами небольшие кратковременные дожди, в восточных районах до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью — 12-17 градусов. Днем — 22-27, по юго-востоку до 30 градусов. Пожароопасность.