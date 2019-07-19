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В Башкирии запустили региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году Башкирия приняла региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ее разработал региональный Минздрав и Республиканский кардиологический центр.

«Актуальность проекта обоснована высокой смертностью от болезней системы кровообращения, которая составляет около 50% от всех причин. В трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний умирают в четыре раза больше мужчин, чем женщин. Причем к болезням, уносящим жизни наибольшего количества людей, относятся цереброваскулярные болезни и ишемическая болезнь сердца», — объяснили медики.

В рамках программы для медучреждений закупают новое оборудование, в том числе ангиографы, компьютерные и магнитные томографы. Это, по мнению составителей программы, увеличит долю диагностики и лечения. В Больницу скорой медицинской помощи уже закупили дорогостоящий нейрохирургический микроскоп.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года по республике будут работать мобильные медицинские комплексы, внедрят новые технологии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и укрепят материально-техническую базу больниц.

Теги: здравоохранение, сердечно-сосудистые заболевания, региональная программа, национальный проект
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