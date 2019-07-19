Радий Хабиров ознакомился с комплексом «Никольский храм» в Николо-Березовке

Фото: автор











Фото: автор

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Историко-архитектурный комплекс «Никольский храм», расположенный в селе Никола-Березовка Краснокамского района, был создан в 1994 году. Гордостью Николо-Березовки, ее символом, ее красотой является Свято-Никольский храм, который долгое время назывался храмом Живоначальной Троицы с приделами Николая Чудотворца и Великомученицы Елизаветы (Елизавета Федоровна, старшая сестра последней императрицы, покровительствовала храму. Была замужем за Сергеем Романовым, дядей Николая Второго). Настоятель храма, протоиерей Алексей Тихонов, провел экскурсию для руководителя Башкортостана Радия Хабирова. Он рассказал, что история Свято-Никольского храма начинается в 1550 года, когда была заложена первая деревянная часовня. Последний Троице-Никольский храм был построен в 1816 году по проекту неизвестного мастера на месте сгоревшей церкви, он возведен в лучших традициях русского классицизма и является единственным высоким культовым сооружением Башкирии (высота колокольни — 62 метра). Николаевская церковь и часть застройки по ул. Ленина (бывшая Купеческая) по своему объемно-планировочному и композиционному решению представляет определенный интерес как уникальный комплекс торговых и жилых зданий середины XIX века и не имеет аналогов на территории Башкирии.

Радий Хабиров поинтересовался историей икон, поднялся на колокольню храма.

Глава администрации Краснокамского района Рустам Мусин познакомил руководителя республики с проектом благоустройства набережной реки Камы, на берегу которой находится храм. Всего на территории села Николо-Березовка насчитывается 26 объектов культурного наследия

В настоящее время большинство зданий не используется, так как реставрация требует больших капиталовложений, непосильных для района. Однако нельзя сказать, что в этом плане работа не ведется. Часть архитектурных памятников уже восстановлена силами района и частных предпринимателей, которым эти памятники затем передаются в аренду с условием восстановления ряда жилых домов.