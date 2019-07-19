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19 июля Пятница

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МЧС Башкирии предупреждает об аномальной жаре

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает об аномальной жаре Фото: автор

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС по Башкортостану, ссылаясь на данные Башгидрометцентра, сообщает, что днем 19 июля по юго-востоку республики прогнозируется сильная жара с температурой воздуха до 38 градусов.

В этот день ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с, днем при грозе шквалистое усиление до 17 м/с.

Кроме того, с 20 по 22 июля в башкирском Зауралье сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности.

Теги: МЧС по РБ, предупреждение
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