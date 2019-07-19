Фото: Олег Яровиков В Уфе на укусы клещей пожаловались более 200 детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Управление гражданской защиты Уфы, ссылаясь на данные регионального Роспротребнадзора, сообщает, что по состоянию на 18 июля в медицинские организации столицы по поводу присасывания клещей обратились 646 человек, в том числе 222 ребенка. По сравнению с прошлым годом количество детей, пострадавших от этих насекомых, уменьшилось: в 2018 году за медпомощью обратились 834 человека, в том числе 342 ребенка.

В этом году случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом зарегистрировано не было, за аналогичный период 2018 года было зафиксировано два случая. Тем не менее, за первое полугодие 2019 года в Уфе зарегистрировано девять случаев заболевания клещевым боррелиозом, детей среди заболевших нет.

«На территории Уфы проведены акарицидные обработки площадью 1356,9 га — 110% от плана», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как жителям Башкирии уберечься от укусов клещей и энцефалита, где сделать прививку, куда нести пойманного клеща, читайте в материале ИА «Башинформ».