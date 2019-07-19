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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Башинформсвязь» возглавил Сергей Алферов

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ОБЩЕСТВО
Фото: ПАО «Башинформсвязь»

«Башинформсвязь» возглавил Сергей Алферов Фото: ПАО «Башинформсвязь»

УФА, 19 июл 2019.

Генеральным директором ПАО «Башинформсвязь» назначен Сергей Алферов. Под его руководством компания продолжит укреплять позиции на рынке телекоммуникационных и цифровых услуг Башкортостана, выстраивать партнерские отношения с бизнесом и властью, улучшать качество клиентского сервиса.

Сергей Александрович Алферов родился в 1980 году в Пятигорске. В 2001 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Управление на предприятиях городского хозяйства», в 2008 году – Московский технический университет связи и информатики по специальности «Сети связи и системы коммутации».

В отрасли связи Сергей Алферов работает 15 лет. С 2003 по 2008 год возглавлял коммерческую службу территориального управления №2 Южного филиала ОАО «Ростелеком».

С 2008 по 2011 год работал в продажах и обслуживании Кавказского филиала ОАО «МегаФон». В 2011 году назначен коммерческим директором Уральского филиала ПАО «МегаФон». С 2013 по 2017 год работал директором по развитию бизнеса на массовом рынке в Уральском филиале ПАО «МегаФон».

Теги: башинформсвязь, ростелеком
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