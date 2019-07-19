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Первокурсник из Уфы выиграл грант на всероссийском конкурсе «Территория смыслов»

ОБЩЕСТВО
Фото: Пресс-центр администрации Уфы

Первокурсник из Уфы выиграл грант на всероссийском конкурсе «Территория смыслов» Фото: Пресс-центр администрации Уфы

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

Студен первого курса Уфимского государственного нефтяного технического университета выиграл грант в размере 100 тысяч рублей на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», представив проект, направленный на проведение Республиканской олимпиады юниоров по химии. Форум проходил с 5 по 11 июля на берегу озера Сенеж в городе Солнечногорске Московской области.

«За любым хорошим проектом стоит сплочённая команда разработчиков. Я представляю на форуме команду Ассоциации наставников Олимпиадного движения. Разработанный нами проект направлен на развитие школьников республики через химические олимпиады» — рассказал Тимур Маннанов.

В этом году на «Территорию смыслов» собралось более 1000 участников со всей России. На грантовом конкурсе Росмолодежи были представлены проекты, направленные на решение острых социальных проблем в разных сферах. Всего было поддержано 26 проектов на общую сумму около 6 млн рублей.

Теги: Грант, образование, территория смыслов
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