Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.82 ↓

EUR 70.60 ↓

19 июля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на ярмарке вакансий почти 200 соискателей получили приглашение на работу

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минтруда РБ

В Уфе на ярмарке вакансий почти 200 соискателей получили приглашение на работу Фото: пресс-служба Минтруда РБ

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центре занятости населения Уфы 18 июля прошла ярмарка вакансий. Работу предлагали гражданам предпенсионного и пенсионного возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья.

По данным пресс-службы регионального Минтруда, посетителям мероприятия — 359 соискателям – была предложена информация о 460 вакантных рабочих местах на 53 предприятиях различных форм собственности и сфер деятельности: от продуктовых магазинов и гипермаркетов, до промышленных заводов и строительных организаций.

271 человек участвовал в собеседовании с работодателями, 178 соискателям сразу же поступило приглашение на работу. Участники ознакомились с положением на рынке труда в Уфе, получили рекомендации по организации поиска работы, составлению резюме, подготовке и прохождению собеседования с работодателями.

Следующая ярмарка вакансий состоится 25 июля и будет нацелена трудоустроить ищущих работу в сфере «Транспорт и связь». Будут предложены вакансии: водитель автомобиля, кондуктор, слесарь по ремонту автомобиля, механик, водитель погрузчика, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, механик, тракторист, электромонтер по ремонту и обслуживанию.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Уфа, бульвар Ибрагимова, 47/1. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 251-51-55. Работодателям, желающим принять участие в акции по трудоустройству, следует обратиться по телефону: 8(347) 251-51-75. Все услуги оказываются бесплатно, подчеркнули в ведомстве.

Теги: ярмарка вакансий
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из реки достали тело мужчины, к его руке был привязан пакет с кирпичами
В Уфе из реки Белой достали пропавшего без вести 39-летнего уфимца. ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на данные источника, сообщает, что одежда погибшего бы
Башкирские спортсменки заняли весь пьедестал Спартакиады инвалидов по легкой атлетике
Спортсменки из Башкирии заняли весь пьедестал почета на III Всероссийской спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле. Девушки оказались лучшими в легкой атлетике
В Башкирии в Чишмах пройдет фестиваль молодежи и спорта с реконструкторами и «ВИА Чаппа»
В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии 27 июля состоится фестиваль молодежи и спорта. В программе праздника - любительские соревнования по футболу
В Уфе мужчина попытался изнасиловать 34-летнюю женщину
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении престу
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть