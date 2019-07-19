Фото: пресс-служба Минтруда РБ В Уфе на ярмарке вакансий почти 200 соискателей получили приглашение на работу Фото: пресс-служба Минтруда РБ

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центре занятости населения Уфы 18 июля прошла ярмарка вакансий. Работу предлагали гражданам предпенсионного и пенсионного возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья.

По данным пресс-службы регионального Минтруда, посетителям мероприятия — 359 соискателям – была предложена информация о 460 вакантных рабочих местах на 53 предприятиях различных форм собственности и сфер деятельности: от продуктовых магазинов и гипермаркетов, до промышленных заводов и строительных организаций.

271 человек участвовал в собеседовании с работодателями, 178 соискателям сразу же поступило приглашение на работу. Участники ознакомились с положением на рынке труда в Уфе, получили рекомендации по организации поиска работы, составлению резюме, подготовке и прохождению собеседования с работодателями.

Следующая ярмарка вакансий состоится 25 июля и будет нацелена трудоустроить ищущих работу в сфере «Транспорт и связь». Будут предложены вакансии: водитель автомобиля, кондуктор, слесарь по ремонту автомобиля, механик, водитель погрузчика, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, механик, тракторист, электромонтер по ремонту и обслуживанию.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Уфа, бульвар Ибрагимова, 47/1. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 251-51-55. Работодателям, желающим принять участие в акции по трудоустройству, следует обратиться по телефону: 8(347) 251-51-75. Все услуги оказываются бесплатно, подчеркнули в ведомстве.